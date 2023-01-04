Генерал-лейтенант Севрюков заявил, что российские военные попали под удар ВСУ в Макеевке из-за использования мобильных

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4 января 2023, 10:48 Источник: Говорит Москва

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве обороны РФ утром в среду, 4 января, предоставили информацию о том, что российские военные попали под удар Вооруженных сил Украины в Макеевке из-за использования мобильных телефонов.

Первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что в настоящий момент работает комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. Однако, уже сейчас очевидным является тот факт, что ключевой причиной гибели российских военных стало включение и массовое использование мобильных телефонов личным составом.

Виновные должностные лица после расследования будут привлечены к ответственности.