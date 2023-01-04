Дипломатический источник: Эрдоган вновь намерен предложить Путину и Зеленскому посредничество по Украине

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4 января 2023, 10:18 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Turkish Presidency Office/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках назначенных на 4 января телефонных переговоров с главами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским хочет вновь предложить посредничество Анкары.

Дипломатический источник утверждает, что в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговоров с целью прекращения огня на Украине.

Предполагается, что президент Турции предложит свое посредничество в данном вопросе российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимру Зеленскому.