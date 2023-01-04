Дипломатический источник: Эрдоган вновь намерен предложить Путину и Зеленскому посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках назначенных на 4 января телефонных переговоров с главами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским хочет вновь предложить посредничество Анкары.
Дипломатический источник утверждает, что в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговоров с целью прекращения огня на Украине.
Предполагается, что президент Турции предложит свое посредничество в данном вопросе российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимру Зеленскому.