Мэр Полтавы Мамай объяснил подозрения СБУ охотой за его должностью

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4 января 2023, 10:07

Украинские военнослужащие, Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

Мэр Полтавы Александр Мамай назвал подозрения СБУ в отношение себя политически мотивированными. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном обращении к Владимиру Зеленскому.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Мамая в распространении данных о размещении украинских войск.

«29 декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего я не делал... Оно является необоснованным и политически мотивированным...» - опубликовал мэр Полтавы обращение у себя в Telegram.

Как следует из текста публикации, Мамай считает, что на его должность «охотятся».

Ранее СБУ сообщила о том, что суд Украины приговорил к 15 годам музыканта Дениса Майданова.