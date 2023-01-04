Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Мэр Полтавы Мамай объяснил подозрения СБУ охотой за его должностью

, 10:07

Мэр Полтавы Мамай объяснил подозрения СБУ охотой за его должностью
Украинские военнослужащие, Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

Мэр Полтавы Александр Мамай назвал подозрения СБУ в отношение себя политически мотивированными. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном обращении к Владимиру Зеленскому.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Мамая в распространении данных о размещении украинских войск.

«29 декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего я не делал... Оно является необоснованным и политически мотивированным...» - опубликовал мэр Полтавы обращение у себя в Telegram.

Как следует из текста публикации, Мамай считает, что на его должность «охотятся».

Ранее СБУ сообщила о том, что суд Украины приговорил к 15 годам музыканта Дениса Майданова.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество

Общество

Общество