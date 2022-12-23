Дениса Майданова суд Украины приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

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23 декабря 2022, 16:57 Источник: ТАСС

Денис Майданов. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Российского музыканта и депутата Государственной Думы Дениса Майданова суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

Как следует из сообщения, в отношении Майданова собраны «неопровержимые доказательства вины»: во-первых, он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать «независимость» ДНР и ЛНР, во-вторых, 22 февраля проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

«Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что поскольку «осужденный» находится за пределами Украины, то «начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания».

Ранее Майданов выступил с предложением запретить, артистам, признанным иностранными агентами, выступать в России.