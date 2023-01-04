ФРГ официально отказала Польше в переговорах о репарациях

Правительство ФРГ дипломатической нотой заявило об отказе вести с Польшей переговоры о репарациях за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны. Об этом заявили в польском МИД.
Согласно последней информации, в конце декабря Министерство иностранных дел Германии дало ответ на польскую ноту, которая была направлена еще 3 октября. 3 января 2023 года ее получили в Варшаве.
В МИД Польши отметили, что, по мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях является закрытым, вследствие чего Берлин не намерен вести по данному вопросу переговоры.