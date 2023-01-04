ФРГ официально отказала Польше в переговорах о репарациях

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4 января 2023, 07:18 Источник: РИА "Новости"

Берлин, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство ФРГ дипломатической нотой заявило об отказе вести с Польшей переговоры о репарациях за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны. Об этом заявили в польском МИД.

Согласно последней информации, в конце декабря Министерство иностранных дел Германии дало ответ на польскую ноту, которая была направлена еще 3 октября. 3 января 2023 года ее получили в Варшаве.

В МИД Польши отметили, что, по мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях является закрытым, вследствие чего Берлин не намерен вести по данному вопросу переговоры.