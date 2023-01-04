Спецпредставитель МИД Сафронков: попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

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4 января 2023, 07:31 Источник: РИА Новости

Здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Попытки повлиять на отношения России и Ближнего Востока ни к чему не приведут. Об этом РИА Новости рассказал Владимир Сафронков, спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами … представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал», - заявил Сафронков агентству.

Это касается, в том числе, попыток исключения РФ из участия в разрешении палестино-израильского конфликта и других ближневосточных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен не допустить восстановления воздушного сообщения между Сирией и Ираном.