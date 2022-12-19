Израиль может парализовать аэропорты Сирии

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19 декабря 2022, 15:43 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Израиль собирается пресечь полное восстановление воздушного сообщения между Сирией и Ираном. Власти страны считают, что гражданская авиация использует этот маршрут для перевозки вооружений.



Армия обороны (ЦАХАЛ) задумалась о различных способах противодействия лояльных Тегерану формирований. По признанию источников издания Breaking Defense, Иран для транспортировки военной продукции в Сирию трижды в неделю совершает грузоперевозки с помощью гражданской авиации. Большинство рейсов из Ирана в Сирию, а затем в Ливан совершает сирийская авиакомпания Mahan Air, которая больше 10 лет назад попала под западные санкции за транспортировку вооружений в тесном взаимодействии с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), влиятельной военно-политической организацией, и шиитской группировкой «Хезболла». Считается, что перевозчик напрямую связан с окружением президента Башара Асада. Компания обладает авиапарком в 54 борта.



Одним из вариантов противодействия для Израиля могло быть нанесение ударов по самолетам Mahan Air, пока те находятся на земле, однако есть опасения, что подобная бомбардировка грузовых машин в гражданском аэропорту будет иметь серьезные последствия. Израильские военные чиновники рассматривают варианты с возможностью хакерских взломов инфраструктуры аэропортов, а также уничтожением взлетно-посадочной полосы, как это уже происходило ранее в международном аэропорту Дамаска. Вероятно, что в этом случае нападению подвергнется не только полоса, но и системы управления и навигации.



Такого плана удары в этом году уже привели к тому, что официальные лица Ирана стали выражать недовольство Москвой. По данным источников ливанской газеты «Аль-Ахбар», Тегеран ожидал, что Россия попытается предотвратить атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру воздушной гавани. Именно это являлось предметом договоренностей между Ираном, Россией и руководством Сирии. Правда, по одному из условий этой сделки, Тегеран давал обязательство перенести свою военную деятельность подальше от дамасского аэропорта.



