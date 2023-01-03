Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Луганском морге околомедицинские чистоплюи документы о смерти выписывают по три-четыре месяца

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3 января 2023, 21:04 Источник: Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)

Основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин призвал МВД и Минздрав России проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе специальной военной операции на Украине военных.

Пригожин ответил на запрос издания «Накануне.ру» по информации об имеющихся случаях, когда родственники бойцов ЧВК «Вагнер» не могут получить тела погибших.

По словам Пригожина, «музыканты» занимаются погибшими и в новогоднюю ночь, а те, кто должен выдавать документы на убитых бойцов, очевидно, отдыхают с начала войны.

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Луганском морге «околомедицинские чистоплюи даже документы о смерти выписывают по три-четыре месяца».

Пригожин уже неоднократно обращался к главе Минздрава, написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности пор работе с погибшими со стороны Луганского морга. Он подчеркнул, что проблема в бюрократии, которая не только убивает живых, но также оскверняет память погибших.