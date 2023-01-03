Times of Israel: госсекретарь США Блинкен попросил нового главу МИД Израиля Коэна передать главе МИД России Лаврову послание

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3 января 2023, 20:23 Источник: РИА Новости

С. Лавров и Э. Коэн, фото с сайта МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна передать послание руководителю российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.

Об обращении с просьбой министра иностранных дел США к своему коллеге из Израиля передать информацию Сергею Лаврову узнали СМИ еврейского государства.

Издание Times of Israel со ссылкой на руководителя дипломатии Израиля пишет: "Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они".

На сайте МИД РФ размещена информация о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном. Лавров рассказал Коэну об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией спецоперации.

Times of Israel указывает, что в Киеве хотел, чтобы Коэн сначала позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. По мнению автора статьи, теперь, возможно, Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем.