Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих-участников СВО

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3 января 2023, 19:54 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу (службу) в войсках национальной гвардии РФ и членам их семей.

Согласно президентскому указу, семьям погибших в рамках специальной военной операции на Украине военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших военную службу в войсках при охране российской госграницы на участках, примыкающих к районам проведения СВО на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выплатят по пять миллионов рублей. Такая выплата будет в том случае, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.

Получившим ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

При назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране госграницы в зоне СВО, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле "один месяц службы за два".

Указ № 996 Путин подписал от 31.12.2022. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

3 января, в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области прошли траурные митинги в память погибших в Макеевке бойцах.