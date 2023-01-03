Макрон пожелал Швеции и Финляндии скорейшего вступления в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон днем во вторник, 3 января, выразил надежду на то, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут стать государствами-членами Североатлантического альянса.
Сегодня Эммануэль Макрон принимает премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Париже.
Перед началом переговоров со шведским политиком президент Франции подчеркнул, что в рамках беседы планируется обсудить вступление Швеции в НАТО. Макрон отметил, что желает стране как можно скорее стать членом альянса. По словам французского лидера, аналогичное пожелание касается Финляндии. Макрон сообщил Кристерссону, что в данном вопросе страны могут рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Парижа.