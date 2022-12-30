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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен полагает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023 года

, 19:32 Источник: Интерфакс

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен полагает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023 года
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен, фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна станет членом НАТО к июлю 2023 года.
В Вильнюсе - столицы Литвы - 11-12 июля 2023 года пройдет саммит Североатлантического альянса.

В пятницу, 30 декабря, на встрече с жителями региона Хяме Кайкконен выразил мнение, что имеются веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО.

Финский министр обороны сказал: "Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде".

Кайкконен подчеркнул, что оборонные компании страны конкурентоспособны на международном рынке вооружений, а это важно для членства в военном блоке.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

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