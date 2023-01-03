Российские системы ПВО за сутки сбили тринадцать украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО

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3 января 2023, 15:39 Источник: Telegram

С-400 "Триумф", сайт МО РФ

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили днем во вторник, 3 января, что российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили тринадцать украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS.

Согласно последней информации, системы противовоздушной обороны РФ за минувшие 24 часа ликвидировали тринадцать украинских БПЛА недалеко от пунктов Свистуновка и Червонопоповка в ЛНР, Кирилловка в ДНР, а также Трудовое и Бердянск в Запорожской области.

Также российские ПВО за сутки перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS на территориях Луганской Народной Республики и Херсонской области.