Российские войска уничтожили у Краматорска РСЗО HIMARS, обстреливавшие ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что в рамках контрбатарейной борьбы недалеко от города Краматорск были вскрыты позиции и ликвидированы две американские пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.
Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона" в районах Краматорска и Масляковки. ВСУ потеряли при этом не менее 130 человек.