Российские войска уничтожили у Краматорска РСЗО HIMARS, обстреливавшие ДНР

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3 января 2023, 15:15 Источник: Telegram

российская РСЗО "Град", сайт МО РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в рамках контрбатарейной борьбы недалеко от города Краматорск были вскрыты позиции и ликвидированы две американские пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона" в районах Краматорска и Масляковки. ВСУ потеряли при этом не менее 130 человек.