Путин провел в Кремле встречу с Фальковым

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3 января 2023, 13:05 Источник: Кремль

Владимир Путин и Валерий Фальков, сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее во вторник, 3 января, провел в Кремле рабочую встречу с Руководителем Министерства науки и высшего образования страны Валерием Фальковым.

Владимир Путин отметил, что хочет обсудить с Валерием Фальковым отечественную приборную базу. Глава государства напомнил о существовании целой программы, а также задал вопрос, как ведется работа по вышеуказанному направлению.

Кроме того, президент РФ попросил министра оценить работу по развитию линейки учебно-лабораторного оборудования для вузов страны. Валерий Фальков подчеркнул, что с текущего года в России будет увеличиваться номенклатура таких приборов.