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Министр Фальков сообщил, что преподаватели 120 вузов с учёными степенями получили отсрочку от мобилизации

, 15:20

Министр Фальков сообщил, что преподаватели 120 вузов с учёными степенями получили отсрочку от мобилизации
Министр В. Фальков, фото: utmn.ru/globallookpress.com

Преподаватели 120 высших учебных заведений с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказал, что университеты воспользовались институтом бронирования.

По информации главы Миннауки, все кандидаты наук и доктора наук оказались защищены. Фальков пояснил, что согласно законодательству, имеется некий «механизм бронирования», им вузы хорошо воспользовались.

«Для сохранения научного потенциала мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является», — добавил министр.

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