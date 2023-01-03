Рёнхап: в Сеуле дополнительно пояснили заявление о совместных ядерных учениях с США

Аргументы Недели → Политика 13+

3 января 2023, 08:33 Источник: Рёнхап

Флаг Южной Кореи, Robin Hausmann/imageBROKER.com

В администрации президента Южной Кореи пояснили, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместной реализации планов по использованию ядерных активов США. Об этом пишет агентство Рёнхап.

Ранее президент США Джо Байден не подтвердил факт наличия переговоров по проведению совместных ядерных учений с Южной Кореей. После этого в офисе южнокорейского президента Юн Сок Ёля дополнительно пояснили, что обсуждения на фоне ядерной угрозы КНДР ведутся.

«Южная Корея и США в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи ведут обсуждения об обмене информацией, совместном планировании и последующей совместной реализации в отношении эксплуатации ядерных активов США», - передает Рёнхап слова представителя президентской администрации Ким Ын Хе.

Ранее в Минобороны Южной Кореи пообещали лучше отслеживать вражеские беспилотники.