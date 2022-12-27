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В Минобороны Южной Кореи пообещали улучшить возможности отслеживания вражеских дронов

, 14:55

В Минобороны Южной Кореи пообещали улучшить возможности отслеживания вражеских дронов
Флаг Южной Кореи, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

В Южной Корее пообещали усовершенствовать возможности отслеживания беспилотников. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

«Наша армия тщательно проверит, как в каждом подразделении эксплуатируется ударная техника и средства разведки для подготовки к провокациям беспилотников врага», - заявил глава оперштаба Син Чхоль на брифинге Минобороны.

Он подчеркнул, что Сеул намерен «агрессивно» внедрить «ударные средства» и активно использовать разведывательные средства для обнаружения дронов противника.

Ранее сообщалось, что Южная Корея подняла в воздух самолеты, приняв за дроны стаю птиц.

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