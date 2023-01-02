Политолог Марков: главное, что мы должны знать по теме Макеевки, - потери ВСУ за эти месяцы намного больше потерь армии России

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2 января 2023, 19:46 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Ситуацию вокруг Макеевки, где в новогоднюю ночь, по данным Минобороны, погибли 63 военнослужащих, расквартированных в здании ПТУ, пытаются «разогнать» в соцсетях враги России. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, делается это с целью дискредитации руководства российской армии и формирования «пораженческих настроений» в обществе.

«Главное, что вы должны знать по теме Макеевки, - потери ВСУ все эти месяцы намного больше потерь армии России. В городах Украины огромные новые кладбищенские городки могил солдат ВСУ», - написал Марков в своем телеграм-канале.

Он призвал не «вестись» на пропаганду врага.

«Мы скорбим. Но верим руководству армии России и ждем официальной информации от наших», - заключил свой пост Марков.

Ранее губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что среди раненых и погибших в Макеевке есть мобилизованные из Самарской области.