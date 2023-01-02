СБУ объявила Набиуллиной о том, что она находится в статусе подозреваемой по уголовному делу

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2 января 2023, 17:57 Источник: РИА Новости

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что она объявила главе Центробанка России Эльвире Набиулиной о статусе подозреваемой в покушении на территориальную целостность Украины, выразившемся, в частности, в введении рублевой зоны на «аннексированных» территориях. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.

Как утверждается, сотрудникам СБУ удалось собрать доказательства «участия <...> Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора».

По мнению ведомства, личное участие главы ЦБ в противоправных действиях в отношении Украины заключается в том, что именно она распорядилась на территориях, подконтрольных России, открыть на базе украинских кредитных учреждений филиалы «Промсвязьбанка», а также блокировала хождение гривны и способствовала введению рублевой зоны.

Наказание по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, по которой обвиняют главу ЦБ, предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения.