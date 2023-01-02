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2 января 2023, 13:51

Правительство Великобритании объявило конкурс для создания альтернатив российскому ядерному топливу и укрепления энергетической безопасности страны.

На сайте британского кабинета министров опубликовано сообщение, в котором говорится, что "новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии".

Власти Соединенного королевства выделяют на этот проект 75 миллионов фунтов стерлингов. По данному британского кабмина , в настоящее время России принадлежит порядка 20 % мощностей по переработке урана и 40 % по обогащению.

Замглавы министерства по вопросам энергетики и климата Великобритании Грэм Стюарт указал что этот инвестпакет укрепит энергетическую безопасность Соединенного королевства, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива британского производства для питания атомного флота страны сегодня и завтра, потеснив влияние России и создав больше рабочих мест и экспортных возможностей.