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Председатель ГД Володин: 2023 станет годом Победы РФ

, 10:15 Источник: Телеграм-канал Володина

Председатель ГД Володин: 2023 станет годом Победы РФ
Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель ГД Вячеслав Володин опубликовал на своем канале в Telegram поздравление с Новым годом. 

Политик подчеркнул, что наступивший 2023 год «многое определит в развитии России» на несколько десятилетий вперёд, так как именно сейчас ожидается реализация тех процессов, которые были запущены в ушедшем 2022 году. 

Володин предрёк Победу РФ, а также призвал граждан эффективно выполнять работу по своему назначению, чтобы приблизить это событие. 

«Ради мирного будущего страны и благополучия наших граждан», — заключил поздравление председатель Госдумы. 

Ранее на сайте Государственной думы, 31 декабря 2022 года, было опубликовано официальное обращение спикера ГД Вячеслава Володина, в котором он обратился к жителям РФ и пожелал им благополучия.

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