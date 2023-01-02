Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что на Украине возможно установить монархию

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2 января 2023, 07:37 Источник: ТАСС

Советник офиса В. Зеленского А. Арестович, кадр YouTube

На Украине сейчас возможно восстановление монархии. Таким мнением со ссылкой на аналогичные примеры в истории других стран поделился советник главы офиса украинского президента Алексея Арестовича в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке.

Спикер офиса Зеленского перечислил несколько стран, где когда-либо был установлен монархический режим, упомянув Соединенное королевство, Испанию, Францию, Бельгию.

Арестович отметил, что в Бельгии назначили короля в конце ХIХ столетия, в Испании была восстановлена монархия после окончания правления Франсиско Франко, во Франции есть мощное движение роялистов. Он указал, что в Великобритании есть монархия, и это не худшая страна мира.

Интервью спикера офиса Зеленского цитирует ТАСС: "Если мы находимся в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля (так же называется третья часть трилогии Дж. Р.Р.Толкиена), то есть, Арагорна. Украина готова к монархии?"

По его мнению, "если рационально думать, то единственный способ перебить все московское - это объявить монархию и сказать, что мы собираем земли Рюриковичей".