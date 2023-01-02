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Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что на Украине возможно установить монархию

, 07:37 Источник: ТАСС

Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что на Украине возможно установить монархию
Советник офиса В. Зеленского А. Арестович, кадр YouTube

На Украине сейчас возможно восстановление монархии. Таким мнением со ссылкой на аналогичные примеры в истории других стран поделился советник главы офиса украинского президента Алексея Арестовича в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке.

Спикер офиса Зеленского перечислил несколько стран, где когда-либо был установлен монархический режим, упомянув Соединенное королевство, Испанию, Францию, Бельгию.

Арестович отметил, что в Бельгии назначили короля в конце ХIХ столетия, в Испании была восстановлена монархия после окончания правления Франсиско Франко, во Франции есть мощное движение роялистов. Он указал, что в Великобритании есть монархия, и это не худшая страна мира.

Интервью спикера офиса Зеленского цитирует ТАСС: "Если мы находимся в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля (так же называется третья часть трилогии Дж. Р.Р.Толкиена), то есть, Арагорна. Украина готова к монархии?"

По его мнению, "если рационально думать, то единственный способ перебить все московское - это объявить монархию и сказать, что мы собираем земли Рюриковичей".

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