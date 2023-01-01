Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.
В 13:55 1 января украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, ВСУ вели артобстрел со стороны села Галициновка и выпустили по городу восемь снарядов калибра 155-мм.
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