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Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

, 14:57 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 13:55 1 января украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, ВСУ вели артобстрел со стороны села Галициновка и выпустили по городу восемь снарядов калибра 155-мм.

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