TRT Haber: Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в усилении напряженности в регионе

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в продолжении провокационных действий и высказываний, усиливающих напряженность в регионе. Об этом сообщает турецкий новостной телеканал TRT Haber.
Греция претендует на право продления границ своих территориальных вод в Эгейском море до 12 морских миль на основе международного права, Турция это право отрицает, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее предостерег власти Греции от такого шага, заявив, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции даже на одну милю.
Турция ранее заявляла о недопустимости расширения границ территориальных вод Греции, в настоящее время их ширина определена в 6 морских миль, в 1995 году Турция официально заявила, что односторонние действия со стороны Греции продлить границу станет поводом для войны.
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