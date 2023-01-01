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Ким Чен Ын заявил, что США пытаются создать «азиатскую версию НАТО»

, 13:13 Источник: РИА "Новости"

Ким Чен Ын заявил, что США пытаются создать «азиатскую версию НАТО»
глава КНДР Ким Чен Ын, State Department/ZUMAPRESS.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 1 января, заявил, что американские власти под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией пытаются создать "азиатскую версию НАТО".

Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, по словам Ким Чен Ына, с 2022 года США максимально поднимают уровень военного давления на Северную Корею, часто вводя на территорию Южной Кореи ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения, параллельно с этим усиливая сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом "укрепления альянса". Все это ведет к созданию нового военного блока, полагает политик.

Глава КНДР обратил внимание на важность "придания мощного импульса" укреплению самообороны страны.

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