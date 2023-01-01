Сухопутные войска РФ в 2023 году проведут девять международных учений

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1 января 2023, 12:15 Источник: Минобороны

военные, Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Сухопутные войска Российской Федерации в 2023 году проведут девять международных учений. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 1 января, предоставили в Министерстве обороны страны.

Согласно последним данным, в рамках международного военного сотрудничества в текущем году запланировано проведение совместных учебных маневров подразделений Сухопутных войск ВС РФ с подразделениями национальных армий других государств.

Уточняется, что за пределами РФ будет проведено одно совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" – оно пройдет на территории Армении.