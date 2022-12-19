Корабли ТоФ вышли в открытое море для участия в совместных с ВМС КНР манёврах

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19 декабря 2022, 16:38

Фото: Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2022», которое пройдёт в период с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военно-Морской Флот России на учении представят флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут задействованы 2 эскадренных миноносца, 2 сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.

Помимо корабельной составляющей к учению будут привлечены самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений «Мирная миссия – 2005», организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.