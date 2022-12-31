Дмитрий Рогозин: Украина получит «от мертвого осла уши», а не репарации от России

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31 декабря 2022, 20:52

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина получит «от мертвого осла уши», а не репарации от Москвы. На это указал Дмитрий Рогозин, бывший гендиректор госкопрорации «Роскосмос».

Рогозин отреагировал в своем Telegram-канале на обращение главы министерства обороны Украины Алексея Резникова, который выступил с утверждением о том, что несколько поколений граждан РФ должны будут выплачивать репарации киевской стороне.

«Как говорится, "от мертвого осла уши получите", — никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской "зеленке"», — написал, в частности, Рогозин, отвечая Резникову.

Как сообщалось ранее в субботу, мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что целью ударов армии Украины, которые были нанесены из реактивной системы залпового огня HIMARS, стала городская больница.