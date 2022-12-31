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31 декабря 2022, 15:06 Источник: Федеральное агентство новостей

Ukraine Presidential Press Servi / https://www.globallookpress.com

Вадим Авва, политолог и журналист, во время беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что украинский закон «О медиа» будет использоваться с целью уничтожить любое оппозиционное медиа, по своей логике повторяя нацистскую Германию.

Согласно словам эксперта, существует достаточно распространенное мнение, что «самые жестокие диктатуры создаются законами». Он привел в пример Германию первой половины 20 века, когда ее нацистский путь начался с двух законов, которые были приняты в Нюрнберге в 1935-м году. Первый из этих законов был о чистоте расы, второй о чистоте крови.

Как отметил Авва, принятый в Украине закон «О медиа» наследует эту логику. Он считает, что с помощью данного законопроекта киевские власти намерены уничтожить на территории страны любую позитивную информацию обо всем, что связано с Россией