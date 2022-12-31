Политолог Марков: у Путина нет цели восстановления Советского Союза

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31 декабря 2022, 13:38 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

У президента России Владимира Путина и руководства РФ нет планов восстановления СССР, и те, кто считает, что операция в Украине начата с этой целью, не правы. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.

Политолог обратил внимание на то, что 100-летие СССР, которое отмечалось 30 декабря, было практически проигнорировано властями страны.

«Это ярко говорит, что никаких целей восстановления СССР и у руководства России и у Путина лично нет. Все те, кто говорит, что [спецоперация] на Украине идет с целью восстановления СССР, - лгут», - написал Марков в своем телеграм-канале в субботу.

По данным ВЦИОМ, опубликованным накануне, 58% россиян испытывают чувство сожаления в связи с распадом Советского Союза.