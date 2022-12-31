Клишас: все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений

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31 декабря 2022, 11:27 Источник: Telegram Андрея Клишаса

Сенатор Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Примером самой циничной лжи и лицемерия назвал гарантии по Минским соглашениям, данные Западом в 2014 году, глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

Так он прокомментировал высказывание бывшего французского президента Франсуа Олланда, который подтвердил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы Украина получила время на укрепление своей армии.

«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все что нужно знать о "европейских ценностях"», - написал Клишас в субботу в своем телеграм-канале.

Высказывания Меркель и Олланда, открывающие суть Минских соглашений, по мнению сенатора, говорят о том, что переговоры и любые договоренности с западными политиками нельзя воспринимать всерьез.