19Fortyfive: вероятность новой мировой войны увеличилась к 2023 году, на это пять причин, в том числе украинский кризис

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30 декабря 2022, 23:09 Источник: РИА Новости

Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что причиной новой мировой войны могут стать кризис на Украине, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем.



Статья Фарли, в которой американский эксперт назвал пять конфликтов, которые могут перерасти в Третью мировую войну в 2023 году, опубликована в 19Fortyfive, - передает информагентство РИА Новости.

По мнению Фарли, несмотря на низкую вероятность сценария прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация возможна.

С его точки зрения, если "одна из сторон" решится на рисковые шаги, ситуация может перерасти в Третью мировую войну.