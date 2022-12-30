Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский считает, что Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России

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30 декабря 2022, 21:30

Дипломат Д. Полянский, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем ТГ-канале ответил на вопрос о том, каким он видит будущее Украины.

По мнению дипломата, будущее Украины будет зависеть прежде всего от украинского народа, выбор данного государства, людей, которые там проживают.

Полянский заявил, что "ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей спецоперации говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась". Он указал, что, вероятно, западные оппоненты пытаются представить позицию России так, что якобы целью СВО является уничтожение Украины, борьба с украинским языком, ее русификация.

"Это абсолютно не так", - подчеркнул дипломат и добавил: "Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза". Полянский пояснил, что это не только военная угроза, но и угроза, исходящая от нарушения прав россиян, прав тех, кто говорит на русском языке. По его словам, эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок и с ней надо бороться.