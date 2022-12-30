Политолог Матвейчев: Украине ничего не остается, кроме как признать, что ни один бывший регион не вернется в ее состав

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30 декабря 2022, 21:08 Источник: Общественная служба новостей

Ukraine Presidential Press Servi / https://www.globallookpress.com

Олег Матвейчев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что, согласно поправкам в Конституцию РФ, «вопрос территориальной целостности России даже не может быть предметом обсуждения». Именно поэтому Украине ничего не остается, как признать, что ни один бывший в ее составе регион не вернется обратно.

Как уточнил политолог, изменения в Конституции предполагают под собой запрет на возможность обсуждать новые российские регионы как предмет переговоров. По его словам, официальные лица страны «совершат преступление», если поднимут тему возможности переговоров по территориальному вопросу.

Матвейчев также отметил, что целями российской стороны является обеспечение безопасности как внутри страны, так и для проживающих на Украине русскоязычных жителей.