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30 декабря 2022, 21:03

Флориан Филиппо, французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предупредил, что в январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский вместе с BlackRock и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на деньги простых европейских граждан.

Этот политик из Франции уже неоднократно критиковал страны Запада за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ. По мнению Флориана Филиппо, таким образом Запад затягивает украинский конфликт.

Теперь бывший европейский парламентарий назвал финансовую помощь Украине ограблением простых граждан Европы.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский кладет в карман пятую часть западной помощи Украине и объяснил, почему США пока молчат.