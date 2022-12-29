Азаров: Зеленский кладёт в карман пятую часть западной помощи Украине

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29 декабря 2022, 22:01 Источник: ПолитНавигатор

Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский кладет в карман пятую часть западной помощи Украине, но США пока молчат.

Как сказал Азаров в эфире канала «Мрия», американцы не будут реагировать на мародёрство западной помощи, пока Зеленский будет выполнять поставленные перед ним задачи – гробить свою страну и причинять ущерб России, - сообщает «ПолитНавигатор».

Политик привел данные, что за 2022 году киевскому режиму помогли суммой свыше 100 миллиардов долларов, в будущем 2023 году будет поступление больших сумм, учитывая, что только США заложили в бюджет 40 миллиардов долларов на помощь Киеву. При этом, как отметил Азаров большая часть, порядка 60%, на вооружение. Часть денег пойдет на затыкание дыр в бюджете.

По словам Азарова, что часть помощи элементарно разворовывается. «Никто этого не скрывает, все об этом знают, и американцы. Но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят – гробить страну, причинять ущерб России, они будут закрывать глаза на это», – полагает экс-премьер Украины.

Азаров уверен, что Зеленскому не поздоровится, если палата представителей в конгрессе проведет аудит. По мнению бывшего украинского премьера, речь может идти о хищении 20 миллиардов долларов.