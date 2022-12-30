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Трамп назвал подтверждением своей «гордой успешности» налоговые декларации, обнародованные Конгрессом

, 20:24 Источник: РИА "Новости"

Трамп назвал подтверждением своей «гордой успешности» налоговые декларации, обнародованные Конгрессом
бывший президент США Дональд Трамп, White House / http://www.globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 декабря, выразил осуждение публикации Конгрессом своих налоговых деклараций, однако отметил, что они показывают его "гордую успешность".

Ранее комитет по доходам и расходам палаты представителей опубликовал личную отчетность Дональда Трампа с 2015 по 2020 годы. В тот период суммы налогов экс-президента Соединенных Штатов колебались от нуля до одного миллиона долларов.

Трамп выразил мнение, что демократам не следовало публиковать декларации, а Верховному суду не стоило одобрять этот шаг, поскольку он приведет к "ужасающим последствиям" для очень многих людей. По словам политика, "великий американский раскол" лишь расширится из-за подобных действий. 

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