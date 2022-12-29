Трамп заявил, что ФБР скрыло неудобные сведения о сыне Байдена перед выборами 2020 года

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29 декабря 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР, ведущее расследование пропажи ноутбука сына действующего главы страны Джо Байдена, скрыло неудобные сведения о Хантере Байдене перед выборами 2020 года.

Дональд Трамп утверждает, что сотрудники ФБР, которые "расследовали" дело, следили за тем, чтобы Хантер Байден не получил никакой дурной славы.

Бывший американский лидер назвал данную ситуацию "возмутительным позором", а также выразил уверенность, что за этим стоят те же лица, которые ранее обвиняли его в причастности к махинациям на выборах президента США и к штурму Капитолия в январе прошлого года.