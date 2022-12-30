Политолог Светов: «Путин не представляет себе участие в выборах без победы!»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 декабря 2022, 18:45 Антон Николаев,

В. Путин, фото с сайта Кремля

Юрий Светов полагает, что президент России Владимир Путин предъявит обществу победу в СВО перед выборами. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Когда речь идет о завершении спецоперации, то только о том, что это будет победа. Иного варианта Путин не рассматривает. То накопление сил, которое сейчас идет, те преобразования, которые происходят в составе военной группировке, то как работает военная промышленность - все это нацеленность на победу. Полагаю, что Путин не представляет себе, как можно пойти на выборы, не предъявив обществу победу на Украине».

«Что касается затяжного характера спецоперации, то мы исходим из какой ее протяженности? Когда операция началась, были обозначены ее цели, но не было сказано о сроках. Мне тоже казалось, что на это уйдет пару месяцев. Реальность оказалась другой. Мы привыкли к украинцам относиться иронично. Им удалось создать сильнейшую армию в Европе, у украинцев есть западная помощь в обучении - это накопление. В ходе СВО в этом мы убедились!».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что есть дела, которые нужно завершить перед президентскими выборами на 100% эффективно и победоносно.