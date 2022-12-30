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ВСУ выпустили по Макеевке и Горловке четырнадцать снарядов «натовского» калибра

, 17:33 Источник: Telegram

Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку.

Согласно последним данным, в 16.18 украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке. В 16.25 Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов того же калибра, а в 16.30 был атакован Калининский район Горловки семью снарядами калибром 155 миллиметров.

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