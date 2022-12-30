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Federalist: намерение Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс может обернуться катастрофическим конфликтом

, 16:42 Источник: РИА "Новости"

Federalist: намерение Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс может обернуться катастрофическим конфликтом
президент Украины Владимир Зеленский, Nathan Howard - Pool via CNP/ globallookpress.com

Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания Federalist заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым и Донбасс способно привести к катастрофическому конфликту.

Джонатан Тобин выразил мнение, что военные цели Владимира Зеленского являются нереалистичными и способны привести к более широкому конфликту, которого необходимо избегать любой ценой.

Обозреватель подчеркнул, что американскому истеблишменту следует пересмотреть свою политику в отношении Украины. По мнению Тобина, оказываемая Киеву Белым домом поддержка является необоснованной, поскольку у Вашингтона нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом был поднят украинский флаг.

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