МО Великобритании: Украина получила более тысячи металлодетекторов для обеспечения безопасности отвоеванной территории

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30 декабря 2022, 08:35

Полицейские с металлодетекторами, Lennart Preiss/dpa

Лондон передал Киеву металлодетекторы и приборы для обезвреживания взрывных устройств. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

«Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что приборы будут необходимы для обеспечения безопасности на «отвоеванной территории». Отмечается, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине и в 2023 году.

Ранее в британском Минобороны заявили, что поставки Украине ракет Brimstone-2 сыглали «решающую роль» в сдерживании РФ.