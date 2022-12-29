Захарова назвала снос памятника Екатерине II в Одессе жалкой выходкой безумствующих русофобов

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29 декабря 2022, 22:48 Источник: МИД РФ

Так теперь выглядит памятник Екатерине II в Одессе. Фото: соцсети.

Снося исторические памятники, Киев фальсифицирует собственную историю и пытается подменить историческую память своего народа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В частности, дипломат упомянула в своем комментарии снос в ночь на 29 декабря 2022 года в Одессе памятника Екатерине II. Она назвала демонтаж «жалкой выходкой безумствующих русофобов», которая не в силах изменить того факта, что именно российской императрице город обязан своим существованием.

«История этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима ее переписать обречены на провал», - отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала действия Парижа, запретившего вещание трех российских телеканалов.