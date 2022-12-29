Захарова: в ЕС запрещают вещание российских каналов из страха, что люди узнают альтернативную точку зрения на события в Украине

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29 декабря 2022, 16:03 Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РA Мария Захарова прокомментировала введенный Парижем запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов - «России 1», «Первого канала» и НТВ. В результате жители не только Франции, но стран ЕС потеряли возможность смотреть их передачи.

Как утверждается в комментарии представительницы МИД, действиями Парижа движет страх от того, что люди получат альтернативную точку зрения на события в мире и Украине, в частности.

«Ставшее, к сожалению, уже обыденным, проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути европейцев лишают права на свободный доступ к информации», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в четверг на сайте российского МИД.

Ранее Захарова заявляла, что высказывания турецкого чиновника Сайита Юсуфа, сделанные в ходе крымско-татарской конференции наносят ущерб отношениям РФ и Турции.