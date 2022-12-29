Джорджа Мелони: Рим готов стать гарантом мирного соглашения по Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 16:23 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Giuseppe Lami/globallook.com

Италия выразила готовность выступить гарантом возможного мирного соглашения по Украине. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, заявила премьер-министр страны Джоржа Мелони.

По ее словам, в рамках этой инициативы какие-то действия можно было бы предпринять до 24 февраля — годовщины начала специальной военной операции.

«Я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу», - сообщила Мелони.

Она также заявила о намерении до конца февраля посетить с визитом украинскую столицу.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Джорджа Мелони пообещала всестороннюю поддержку Киева во всех сферах — военной, гуманитарной, экономической и политической.