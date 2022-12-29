Журналист Кости Хейсканен рассказал о массовом увольнении в Финляндии людей с российским гражданством

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29 декабря 2022, 15:37

паспорт гражданина РФ, фото: ALEXEY BYCHKOV/globallookpress.com

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал об увольнении в Финляндии людей с гражданством Российской Федерации. Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом» сообщил, что сотрудников финской компании Kela уволили из-за наличия у них паспорта гражданина России.

По информации журналиста, увольнение сотрудников организации социального страхования финской Kela в Финляндии активно обсуждают в сети. Как стало известно, после проверки полицией безопасности Supo были уволены разработчик программного обеспечения и программистка.

Разработчик ПО родился и жил в Москве, в шестилетнем возрасте с родителями переехал в Финляндию. Начальство ему заявило, что компания обязана выполнять антироссийские санкции, а в обязательстве прописан пункт о том, что субподрядчиком не может быть лицо или орган, который является резидентом России. У программистки вся семья находится в Суоми. По словам женщины, ее руководство заявило, что она является для компании фактором риска, на нее могут попытаться повлиять угрозами или подкупом.

Аналогичный инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере. А на конкурсе в музыкальном шоу в участии отказали девушке с двойным гражданством.