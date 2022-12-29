Захарова заявила, что требования РФ предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа

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29 декабря 2022, 12:37 Источник: RuTube

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что требования российской стороны предоставить список погибших в Буче к настоящему моменту остаются без ответа.

Мария Захарова в рамках брифинга в четверг, 29 декабря, отметила, что в рамках украинского кризиса наглядно проявляется преступный характер пропаганды властей Украины и Запада. Она базируется на ярких, но недостоверных материалах, запускающихся в информационное пространство.

Дипломат подчеркнула, что кадры с демонстрацией улиц Бучи, Изюма, роддома и драмтеатра в Мариуполе, а также вокзала в Краматорске оказались инсценировками. Данные провокации после раскрутки в средствах массовой информации были забыты.

Захарова обратила внимание на то, что требования Москвы предоставить списки погибших в Буче все еще остаются без ответа.