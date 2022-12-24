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Сальдо уверен, что обстрел Херсона, приведший к гибели мирных жителей - провокация ВСУ с целью обвинить российских военных

, 21:31 Источник: Telegram

Сальдо уверен, что обстрел Херсона, приведший к гибели мирных жителей - провокация ВСУ с целью обвинить российских военных
Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Обстрел Херсона в субботу, который привел к гибели мирных жителей - это провокация со стороны ВСУ, - считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Такую точку зрения он изложил в своем телеграм-канале.

По мнению чиновника, цель провокации — обвинить в убийстве мирных граждан Вооруженные силы РФ. На то, что обстрел велся украинской стороной, указывает, со слов Сальдо, характер разрушений и направление, откуда наносились удары.

«Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз - и трусливо сбежал с места обстрела, часто - на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», - написал врио главы региона.

Он возложил ответственность за гибель людей на политическое руководство Украины, которое, по его словам, отдает приказы обстреливать жилые кварталы. 

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