В Венгрии поставят перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций

Венгрия планирует в 2023 году поставить перед руководством Евросоюза вопрос о пересмотре санкций, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
«… сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», - считает он. По его словам, необходимо отказаться от некоторых ограничений, которые оказались нерезультативными.
Орбан подчеркнул, что Венгрия будет требовать обсуждения вопроса пересмотра данных санкций перед Европейским союзом.
Ранее сообщалось, что Россию невозможно исключить из СБ ООН.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Министр иностранных дел Сирии аль-Мекдад в разговоре с Лавровым осудил политику США по затягиванию ситуации в Украине
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 20:00 Слуцкий о сносе памятника Екатерине II в Одессе: Иваны, не помнящие родства
- 18:41 В Венгрии не оценили идею о приглашении Украины в НАТО
- 18:10 В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции
- 18:00 Wall Street Journal: конфликт на Украине показал степень зависимости Европы от США
- Telegram | (Подписаться) Аксенов предложил чиновникам уже второго января в следующем году приступить к работе