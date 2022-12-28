В Венгрии поставят перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций

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28 декабря 2022, 17:46

Венгрия планирует в 2023 году поставить перед руководством Евросоюза вопрос о пересмотре санкций, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.



«… сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», - считает он. По его словам, необходимо отказаться от некоторых ограничений, которые оказались нерезультативными.



Орбан подчеркнул, что Венгрия будет требовать обсуждения вопроса пересмотра данных санкций перед Европейским союзом.



Ранее сообщалось, что Россию невозможно исключить из СБ ООН.